Zonguldak'tan kısa kısa

CHP Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul ve partililer, Ereğli-Alaplı kara yolu Elmatepe mevkisinde yaşanan trafik kazalarına tepki gösterdi.Ertuğrul, Elmatepe'de düzenlediği basın açıklamasında, yolun karşısına geçmek isteyen çok kişinin gelen araçların altında kaldığını ifade ederek, yetkililerin bir an önce gerekli önlemleri almasını istedi.Yolun karşısına geçen kalabalık trafiği bir süre yavaşlattı.Balıkçı tezgahlarında hamsi bereketiKaradeniz'e açılan balıkçıların avladıkları hamsi, tezgahlardaki yerini aldı.Kentte balıkçılık yapan Bayram Yılmaz, yaklaşık 20 gündür boş olan tezgahlarının hamsiyle dolmasının kendilerini ve vatandaşları sevindirdiğini söyledi.Yerli hamsinin çıkmasıyla vatandaşların balığa olan ilgisinin arttığını aktaran Yılmaz, "Şu anda Kefken taraflarından güzel hamsi çıktı. Hamsi hem iri hem de fiyatı düşük olduğundan vatandaşın hamsiye olan ilgisi güzel. Bu durumdan biz de mutluyuz, vatandaşlarımız da mutlu." şeklinde konuştu.Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, 2019 yılını değerlendirdiAK Parti Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, geçen yıl ilçede önemli hizmetler gerçekleştirildiğini anlattı.Çakır, ilçe başkanlığında düzenlediği 2019 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Ereğli- Zonguldak kara yolunun ulaşımın daha yakın ve kaliteli hale getirildiğini, Ereğli-Devrek kara yolunun Çaylıoğlu bölümünün 15 gün içerisinde ulaşıma açılacağını kaydetti.İlçede ikili eğitimden tekli eğitime geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını, Ereğli Devlet Hastanesi'ne çeşitli branşlarda doktor atamalarının gerçekleştirildiğini, PTT hizmet binasının da yıl içerisinde hizmete açılacağını anlatan Çakır, "Köylerimizde her türlü asfalt, alt yapı, kanalizasyon, çocuk parkı, su, parke gibi ihtiyaçlar da giderilmiştir." dedi.Çakır, mahalli idareler seçimleri sonrası Ereğli'de belediye tarafından vatandaşlara herhangi bir hizmet verilemediğini ileri sürerek, şunları kaydetti:"2019 mart ayında belediye seçimleri tamamlandı. O günden bu güne Ereğli'de bir hizmet göremiyoruz. Trafikle ilgili çözüm için ilçe merkezinde adım atıldı ancak sorun çözülmedi. O bölgeye alt geçit yapılmasını öneriyoruz. Yerel yönetimlerin dokuz aydır ortaya koyduğu somut bir proje yok. Zaman su gibi akıyor, 9 ay bitti, seçimlere 51 ay kaldı. Ereğli'nin menfaatine her türlü projede her türlü desteği veriyoruz. Ereğli'nin menfaatine olmayanlarda da ret cevabımızı veriyoruz."