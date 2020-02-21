Zonguldak'tan kısa kısa

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Cumhuriyet Halk Evleri'ni ziyaret etti.

Posbıyık, belediye bünyesinde yer alan Cumhuriyet Halk Evleri'ndeki kursiyerlerle bir araya geldi.

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Posbıyık, kursların çeşitliliğinin arttırılmasını amaçladıklarını belirtti.

Kursiyerlerin ürettiği ürünlere yönelik pazarlama imkanlarının yaratılması için çalıştıklarını vurgulayarak, yeni kurulan seramik fırınının ardından cam atölyesinin de açıldığını söyledi.

-Kundaklama iddiası

Çaycuma ilçesinde servis minibüsünün, bir yolcu tarafından kundaklandığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, öğrenci servisi taşımacılığı yapan 67 M 3007 plakalı minibüsün sürücüsü Eray Ç. öğrencileri okula bırakmasının ardından yolda duran D.Y'yi aracına aldı.

Bu arada D.Y. yanında bulunan yanıcı maddeyi dökmesi üzerine minibüs alev aldı.

Olayda yaralanan Eray Ç. çevredeki vatandaşlardan yardım istemedi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Eray Ç'nin, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Eray Ç. yapılan müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA