Zonguldak'tan kısa kısa
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.
12.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:31
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı belediyenin teyakkuza geçtiğini söyledi.
Posbıyık, "Çocuk parkları, otobüs durakları, halk otobüsleri, katlı otopark, cami şadırvanları, tuvaletler, pazar yeri, servisler gibi halkın ortak kullanım alanlarında yapılan dezenfekte çalışmalarına ilaveten terminal, belediye hizmet binaları, resmi hizmet kurumları da dezenfekte edildi." dedi.
Halkın bilgilendirilmesi için otobüs duraklarının yanı sıra halkın ortak kullanım alanlarına afiş asılması, dezenfekte çalışmalarının sürdürülmesi, ekip sayısının artırılması, ihtiyaç duyulan araç gereçlerin temin edilmesi için karar aldıklarını aktaran Posbıyık, şunları kaydetti:
"Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin ilgili birimleriyle koordinasyon içinde tedbirler geliştirerek, koruma önlemlerini yaygınlaştırarak ve genişleterek bu salgına karşı mücadeleyi ciddiyetle sürdürmeye devam edeceğiz. 'Bize bir şey olmaz.' diyerek değil, 'Biz bu mücadeleyi kazanacağız.' diyerek hep birlikte çalışalım. İlgili her bir kamu görevlisi bu ciddiyetle yaklaşırsa, her bir vatandaşımız kendi önlemini alır ve ciddiyetle uygularsa ülkemiz ve Ereğli bu mücadeleden zarar görmeden çıkar."
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Çaycuma'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programı düzenlendi.
Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Gücük, programda yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın ifade ettiği derin anlamlar ve şiir kalitesi bakımından yeryüzündeki diğer milli marşlardan üstün konumda olduğunu söyledi.
Öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisinin ardından program, okullar arası yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verilmesiyle son buldu.
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı belediyenin teyakkuza geçtiğini söyledi.
Posbıyık, "Çocuk parkları, otobüs durakları, halk otobüsleri, katlı otopark, cami şadırvanları, tuvaletler, pazar yeri, servisler gibi halkın ortak kullanım alanlarında yapılan dezenfekte çalışmalarına ilaveten terminal, belediye hizmet binaları, resmi hizmet kurumları da dezenfekte edildi." dedi.
Halkın bilgilendirilmesi için otobüs duraklarının yanı sıra halkın ortak kullanım alanlarına afiş asılması, dezenfekte çalışmalarının sürdürülmesi, ekip sayısının artırılması, ihtiyaç duyulan araç gereçlerin temin edilmesi için karar aldıklarını aktaran Posbıyık, şunları kaydetti:
"Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin ilgili birimleriyle koordinasyon içinde tedbirler geliştirerek, koruma önlemlerini yaygınlaştırarak ve genişleterek bu salgına karşı mücadeleyi ciddiyetle sürdürmeye devam edeceğiz. 'Bize bir şey olmaz.' diyerek değil, 'Biz bu mücadeleyi kazanacağız.' diyerek hep birlikte çalışalım. İlgili her bir kamu görevlisi bu ciddiyetle yaklaşırsa, her bir vatandaşımız kendi önlemini alır ve ciddiyetle uygularsa ülkemiz ve Ereğli bu mücadeleden zarar görmeden çıkar."
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Çaycuma'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programı düzenlendi.
Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Gücük, programda yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın ifade ettiği derin anlamlar ve şiir kalitesi bakımından yeryüzündeki diğer milli marşlardan üstün konumda olduğunu söyledi.
Öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisinin ardından program, okullar arası yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verilmesiyle son buldu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Zonguldak, Güncel
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