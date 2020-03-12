Zonguldak'tan kısa kısa
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki okullarda ve kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.
12.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:34
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Zonguldak 'ın Alaplı ilçesindeki okullarda ve kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.
Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarda ilaçlama işlemi başlatıldığını ifade ederek, "Dezenfekte çalışmaları hafta sonuna kadar devam edecek. Kalabalık ortamlarda hastalıkların çok hızlı yayılabildiğini göz önüne alarak, çocuklarımızın sağlıklı bir ortamlarda eğitim almalarını planladık. Özellikle güneş görmeyen, nemli ortamlarda üreyebilecek virüs, bakteri, mantar ve böcekleri ortadan kaldırmak amacıyla tüm okulların ilaçlamalarını yapıyoruz." diye konuştu.
Alaplı Belediyesinde toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı
Alaplı Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki Alaplı Belediyesinde çalışan 44 işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
Alaplı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada,1 Mart 2020'den itibaren yürürlüğe giren sözleşmeyi, Alaplı Belediyesi adına Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediye İş Sendikası adına da sendikanın Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş imzaladığı ifade edilerek, 2 yıllık imzalanan sözleşmeyle işçilerin ücretlerinde yıllık yüzde 15 oranında artış yapıldığı kaydedildi.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, sözleşmenin işçilere hayırlı olmasını diledi.
Belediye İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş da sözleşmeyi mutlu bir şekilde sonuçlandırdıklarını ifade etti.
Ereğli'de adli görüşme odaları açılacak
Ereğli Adliyesinde oluşturulan adli görüşme odaları hizmete açılacak.
Adalet Bakanlığınca başlatılan uygulama kapsamında suç mağduru kadınlar ile çocukların cumhuriyet savcısı ve hakimler olmadan uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odalarıyla ilgili çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda kentteki adliyede hizmet verecek adli görüşme odalarının açılışı 30 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, hizmete girecek odalarda incelemelerde bulundu.
Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarda ilaçlama işlemi başlatıldığını ifade ederek, "Dezenfekte çalışmaları hafta sonuna kadar devam edecek. Kalabalık ortamlarda hastalıkların çok hızlı yayılabildiğini göz önüne alarak, çocuklarımızın sağlıklı bir ortamlarda eğitim almalarını planladık. Özellikle güneş görmeyen, nemli ortamlarda üreyebilecek virüs, bakteri, mantar ve böcekleri ortadan kaldırmak amacıyla tüm okulların ilaçlamalarını yapıyoruz." diye konuştu.
Alaplı Belediyesinde toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı
Alaplı Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki Alaplı Belediyesinde çalışan 44 işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
Alaplı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada,1 Mart 2020'den itibaren yürürlüğe giren sözleşmeyi, Alaplı Belediyesi adına Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediye İş Sendikası adına da sendikanın Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş imzaladığı ifade edilerek, 2 yıllık imzalanan sözleşmeyle işçilerin ücretlerinde yıllık yüzde 15 oranında artış yapıldığı kaydedildi.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, sözleşmenin işçilere hayırlı olmasını diledi.
Belediye İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş da sözleşmeyi mutlu bir şekilde sonuçlandırdıklarını ifade etti.
Ereğli'de adli görüşme odaları açılacak
Ereğli Adliyesinde oluşturulan adli görüşme odaları hizmete açılacak.
Adalet Bakanlığınca başlatılan uygulama kapsamında suç mağduru kadınlar ile çocukların cumhuriyet savcısı ve hakimler olmadan uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odalarıyla ilgili çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda kentteki adliyede hizmet verecek adli görüşme odalarının açılışı 30 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, hizmete girecek odalarda incelemelerde bulundu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Belediye İş, Zonguldak, Alaplı, Güncel
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