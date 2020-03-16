Zonguldak'tan kısa kısa
Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle Zonguldak Limanı'nda dalgalar mendireği aştı.
16.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:10
Karadeniz 'de etkili olan rüzgar nedeniyle Zonguldak Limanı'nda dalgalar mendireği aştı.
Kentte etkili olan rüzgarın hızı saatte 25 kilometreye ulaştı.
Bazı vatandaşlar cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle dev dalgaları görüntülemeye çalıştı.
Rüzgarın, aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.
Ereğli
Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde maske ve kolonya satışı yapan iş yerlerine denetim gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla zabıta ekiplerinin maske ve kolonya satışı yapan market, eczane ve medikalcilere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdiği belirtildi.
Kolonya, dezenfektan, maske, el sabunu ve genel temizlik maddelerine yönelik denetim yapan ekiplerin fiyat etiketlerini incelediği kaydedilen açıklamada, "Zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine virüs haberlerinin ardından fiyatların artıp artmadığını sordu. Zabıta ekiplerinin denetiminde herhangi bir olumsuzluğa ve fiyat artışına rastlanmazken, iş yeri sahipleri de denetimlerin hem kendileri hem de vatandaşlar açısından son derece olumlu olduğunu belirtti." ifadelerine yer verildi.
Kentte etkili olan rüzgarın hızı saatte 25 kilometreye ulaştı.
Bazı vatandaşlar cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle dev dalgaları görüntülemeye çalıştı.
Rüzgarın, aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.
Ereğli
Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde maske ve kolonya satışı yapan iş yerlerine denetim gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla zabıta ekiplerinin maske ve kolonya satışı yapan market, eczane ve medikalcilere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdiği belirtildi.
Kolonya, dezenfektan, maske, el sabunu ve genel temizlik maddelerine yönelik denetim yapan ekiplerin fiyat etiketlerini incelediği kaydedilen açıklamada, "Zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine virüs haberlerinin ardından fiyatların artıp artmadığını sordu. Zabıta ekiplerinin denetiminde herhangi bir olumsuzluğa ve fiyat artışına rastlanmazken, iş yeri sahipleri de denetimlerin hem kendileri hem de vatandaşlar açısından son derece olumlu olduğunu belirtti." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Güncel
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı