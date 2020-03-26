Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Doktoru Mehmet Günaydın, sağlığı yerinde olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

26.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:12
Zonguldak'tan kısa kısa
Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Doktoru Mehmet Günaydın, sağlığı yerinde olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.
Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.
Ekiplerin aralıksız kan bağışı toplamaya devam ettiğini anlatan Günaydın, "Kan bağış sayılarında düşüş var ama hastanelerde kana olan ihtiyaç devam ediyor. Kendini sağlıklı hisseden duyarlı vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz." diye konuştu
Almanya Ormanlılar Derneğinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Almanya Ormanlılar Derneği tarafından Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı sağlandı.

Dernek Başkanı Abdullah Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezi Almanya'da bulunan derneğin beldeye imkanlar doğrultusunda eğitimden sağlığa pek çok konuda maddi ve manevi destek sağladığını söyledi.

Akay, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında durabilmek için beldede tespit edilen 114 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımlarının teslim edilmeye başlandığını ifade etti.
Gönüllü kadınlardan maske üretimi
Ereğli Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten halk evlerinde yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretimine başlandı.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, halk evlerinde eğitim gören kursiyerlerin gönüllü olarak maske dikimine başlandığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, maske üretim atölyesinde kursiyerlerin gönüllülük esasına göre çalıştığını belirterek, "Kaymakamlıktan gerekli izinleri alarak maske üretimine başladık. Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda ninelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz askerlerimizin çarıklarını, elbiselerini dikmişler. Şimdi de gönüllü kardeşlerimiz aynı duyguyla çalışıyorlar. Çalışırken kullanılacak özel ekipman ve giysileri sağladık. Özel kıyafetler, maske ve dezenfektanlar kullanıyorlar. Odayı da önceden steril hale getirdik." ifadelerini kullandı.
Üretimi gerçekleştirilen maskelerin ilçe halkına ücretsiz dağıtılacağını vurgulayan Posbıyık, şunları kaydetti:

"3 odada üretime başladık. Gerekirse dikiş makineleri takviye edeceğiz. Her paketin içine dört maske konulacak. Evleri dolaşarak halkımıza ulaştıracağız. Hastaneye giderken, dışarıya çıkarken, ihtiyaçları olması durumunda kullanmalarını sağlayacağız. Ereğli'de maskesiz kimse kalmayacak. Bütün amacımız bu. Gerekirse üretimimizi çoğaltacağız. Gerekirse yeni makineler alıp çadırlarda bile üretime hazırız."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Günaydın, Zonguldak, Kızılay, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Zonguldak'tan kısa kısa - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu Haberler
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu
Koronavirüsün Türkiye’de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı Haberler
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Haberler
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
ABD’de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı
Yunanistan’da Türk köyü karantinaya alındı Haberler
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Haberler
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Manavgat’ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı! Haberler
Manavgat'ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı!
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Haberler
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:58: Ukrayna'dan gelen 25 TIR sürücüsü, Sakarya'da yurda yerleştirildi - Haber 17:58: Hakkari'de EBA-TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi - Haber 17:57: Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den koronavirüse karşı "görüntülü konuşma" uygulaması - Haber 17:57: Yurt dışından getirilen 257 vatandaş daha Sakarya'da karantina altına alındı - Haber 17:56: Reyhanlı'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - Haber 17:31: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama - Spor 17:24: ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı - Haber 17:22: Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 16:48: Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı - Haber 16:41: Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti - Haber 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler