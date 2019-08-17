Haberler» Güncel» Haber

Zonguldak'tan Kosova'ya gelin gitti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Sinem Bükrük, Kosava Türk'ü Güney Kupa ile evlendi.

17.08.2019 16:06 Zonguldak'tan Kosova'ya gelin gitti
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Sinem Bükrük, Kosava Türk'ü Güney Kupa ile evlendi.

Zonguldak Belediyesi'nden Eeekli Osman-Türkan Bükrük ailesinin kızı Sinem Bükrük, Kosova'da yaşayan Nazende-Ramiz ailesinin oğlu ve konsoloslukta çalışan Güney Kupa ile Devrek Yaşam Parkta düzenlenen muhteşem düğün töreni ile dünya evine girdi. Düğün törenine, Güney-Sinem çiftinin ailesi akrabaları ve davetliler katıldı. Canlı müzik eşliğinde başlayan düğün töreni gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Gece boyunca Sinem-Güney çiftinin mutlulukları gözlerinden okundu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Kosova, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:47   Hindistan Cammu Keşmir'deki kısıtlamaları hafifletiyor
17:45   /ek bilgiyle/ Eminönü alt geçitteki çarşı su altında kaldı
17:45   Günün Özeti
17:45   Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor
17:44   DHA İSTANBUL - (geniş haber) EMİNÖNÜ ALT GEÇİTTEKİ ÇARŞI SU ALTINDA
17:44   Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış sonrası yol çöktü
17:44   KARAKÖY'DE ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI ESNAF ZOR ANLAR YAŞADI