Zonguldak'tan Yemen'e Nakdi Yardım

Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
'ın destekleri, sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla iç savaşla boğuşan Yemen
'e yardım kapsamında 268 bin 500 lira toplandı.
Kermes, camiler ve okullarda toplanan yardım, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının hesabına aktarıldı. Vali Bektaş
, Şehit Ömer Halisdemir
Salonunda düzenlediği basın toplantısında, Yemen ve Türk halkının manevi bağlarının bulunduğunu söyledi.
Yemen'de problemlerin yaşandığını ifade eden Bektaş, "Özellikle çocukların ciddi bir mağduriyeti var. Açlıktan ve yoksulluktan çocuk ölümleri söz konusu. Ülkemizi çok derinden sarsan bir sıkıntı var. Bu sıkıntıya yol açan ülkelerin kafalarında bir takım hesaplar var. Bizim de bir hesabımız var; sadece oradaki yoksulluğu, acıyı ve ölümü durdurabilmek. Özellikle çocuk ölümlerini durdurabilmek için bu işe yardımcı olmak." diye konuştu.
İçişleri Bakanlığının, Yemen'e karşı duyarlı olmalarını istediğini, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde hesaplar oluşturulduğunu anlatan Bektaş, şöyle konuştu:
"Yemen konusunda Zonguldak Ensarları dediğimiz yapıdan bir öneri geldi. 'Kermes yapsak, bir yardım düzenlesek ve biraz daha katkı oluşur mu?' şeklinde. Biz de bu öneriye olumlu baktık. Müftülüğümüz üzerinden camilerde ve Kuran
kursları ve okullarımızda yardım toplandı, kermes düzenlendi. Bir hafta açık kalan kermeste 82 bin 500 lira, müftülüğümüz faaliyetleriyle de 186 bin lira, toplamda 268 bin 500 liralık yardım kısa sürede toplandı. AFAD
Başkanlığının Ziraat Bankası
'ndaki hesabına aktarıldı. Sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki çocuklarımız harçlıklarını biriktirerek bu hesaba yatırdı. Bu duygu paylaşımı Zonguldak adına gurur vericidir."
Konuşmanın ardından Vali Erdoğan Bektaş, temsili olarak hazırlanan çeki Ziraat Bankası Zonguldak Merkez
Şube Müdürü Metin Özcivelek'e teslim etti.
Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Yemen, Güncel
Kaynak: AA