Haberler» Güncel» Haber

ZONGULDAK Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi

Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildiZonguldak'ta, tarlalarına uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi ektikleri iddiasıyla gözaltına alınan M.A., ile eşi H.A. adliyeye sevk edildi.

23.08.2019 15:48
ZONGULDAK Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi
Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi
Zonguldak'ta, tarlalarına uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi ektikleri iddiasıyla gözaltına alınan M.A., ile eşi H.A. adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmalarında Kumtarla köyünde uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi ekimi yapıldığını tespit etti. Dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda M.A., ile eşi H.A., gözaltına alındı. Operasyonda, tarlaya ekili 350 kök hint keneviri ve 370 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A. ve H.A., adliyeye sevk edildi.
ZONGULDAK Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi

Zonguldak, Kenevir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:46   Engelli ve yaşlı kadının yol mutluluğu
17:46   Uşak'ta organ bağışı
17:46   Dha yurt bülteni - 15
17:46   AK Parti MKYK Toplantısı
17:45   ANKARA-Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul açıklamalarda bulundu-1
17:44   Süleymanpaşa'da Harf İnkılabı'nın 91. yıldönümü törenle kutlandı
17:44   ünlü futbolcunun eşinin trafikteki görüntüleri tepki çekti