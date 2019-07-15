15.07.2019 23:46
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ZONGULDAK Tartıştığı eşini tabancayla yaraladı

Tartıştığı eşini tabancayla yaraladıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde, maden işçisi Fatih D.(35), evde tartıştığı eşi Gamze D.?yi(32) tabancayla ateş ederek yaraladı.

Tartıştığı eşini tabancayla yaraladı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde, maden işçisi Fatih D.(35), evde tartıştığı eşi Gamze D.?yi(32) tabancayla ateş ederek yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Geyikbeli Mahallesi'nde bulanan işçi lojmanlarında meydana geldi. Fatih D.(35), yeni taşındıkları lojmanda eşi Gamze D. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Fatih D., tartışma sırasında ruhsatsız tabancasıyla Gamze D.?ye ateş ederek göğsünden vurdu. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gamze D., özel hastanede tedavi altına alındı. Gamze D.?nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Fatih D. ise olayın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. ZONGULDAK Tartıştığı eşini tabancayla yaraladı
Kaynak: DHA
Fatih, Güncel

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