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ZONGULDAK TEZGAHINDAKİ MISIRLARI HEM SATIYOR HEM GÜVERCİNLERİ BESLİYOR

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde mısır satıcısı Remzi Koçoğlu(55), tezgahına gelen güvercinleri elleriyle mısır yedirerek besledi.

03.08.2019 15:56
ZONGULDAK TEZGAHINDAKİ MISIRLARI HEM SATIYOR HEM GÜVERCİNLERİ BESLİYOR
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde mısır satıcısı Remzi Koçoğlu(55), tezgahına gelen güvercinleri elleriyle mısır yedirerek besledi.
Alaplı ilçe merkezinde 10 yıldır mısır satarak geçimini Remzi Koçoğlu, her gün tezgahına gelen güvercinleri kendi kazancı olan mısırla doyuruyor. Günde 10 mısır ile güvercinleri doyuran Remzi Koçoğlu, alışveriş yapan insanların takdirini topluyor.
Hayvanları çok sevdiğini belirten Koçoğlu, 'İlçe merkezinde mısır tezgahım var. Mısır tezgahına her gün yüzlerce güvercin gelir. Mısırı yemeye çalışırlar ama kabuk olduğu için yiyemezler. Bende mısırın kabuklarını soyarak güvercinleri sütlü mısırla kendi ellerimle besliyorum. Her gün 10 mısırla güvercinleri doyuruyorum. Hayvanları çok seviyorum. Onları ellerimle doyurmak beni çok mutlu ediyor. Herkes sokak hayvanları başta olmak üzere onları sevsin ve korusunlar.ö dedi.

Alaplı, Güncel

Kaynak: DHA

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