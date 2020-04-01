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ZONGULDAK Ukrayna'dan gelen TIR şoförlerinin karantinaya alınmasına devam ediliyor

Ukrayna'dan gelen TIR şoförlerinin karantinaya alınmasına devam ediliyorZONGULDAK Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisindeki 17 TIR şoförü, 14 gün karantinaya alındı.

01.04.2020 21:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:32
Ukrayna 'dan gelen TIR şoförlerinin karantinaya alınmasına devam ediliyor
ZONGULDAK Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisindeki 17 TIR şoförü, 14 gün karantinaya alındı. Geçen 22 Mart'tan itibaren karantinaya alınan TIR şoförü sayısı 120'yi buldu.
Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Ukrayna'da bulunan Türk TIR şoförlerinin gemiyle Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor. 22 Mart'ta 51, 28 Mart'ta 34 ve 29 Mart'ta da 18 şoför, TIR'larıyla birlikte Ro-Ro gemisiyle Zonguldak 'a getirildi. Bugün akşam saatlerinde de 17 TIR şoförünü taşıyan gemi, Zonguldak Limanı'na yanaştı. Gemideki TIR şoförleri, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra AFAD minibüsüyle Kozlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürüldü. TIR'lar ise gümrük otoparkına çekildi. Yeni gelen TIR şoförleriye birlikte karantina da bulunanların sayısı 120 oldu.
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ZONGULDAK Ukrayna’dan gelen TIR şoförlerinin karantinaya alınmasına devam ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, 22 Mart, Ukrayna, Güncel

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ZONGULDAK Ukrayna'dan gelen TIR şoförlerinin karantinaya alınmasına devam ediliyor
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