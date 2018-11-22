Zonguldak Valisi Bektaş'a Ziyaretler

Bartın
Belediye Başkanı Cemal Akın
, Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Bektaş'a Zonguldak'ta meydana gelen ve 3 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini iletti.
İki kent hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Akın, Bektaş'a cam altı boyama sanatıyla yapılmış Türk bayrağı tablosu hediye etti.
Bektaş, ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Akın'a çalışmalarında kolaylık diledi.
Cemal Akın,Bartın,Erdoğan Bektaş,Zonguldak
22 Kasım 2018 Perşembe 14:54