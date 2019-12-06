Haberler » Güncel » Zonguldak Valisi Bektaş'ın seçimi 'Gazze'de enkazlar arasında iftar' oldu - ZONGULDAK - Haber

Zonguldak Valisi Bektaş'ın seçimi "Gazze'de enkazlar arasında iftar" oldu - ZONGULDAK

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 19:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:56
Valisi Erdoğan Bektaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bektaş, , yaşam ve kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Vali Bektaş, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın, " 'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getiren Bektaş, şunları kaydetti:
"Yaşadığımız zaman kesiti çok ilginç olayların cereyan ettiği bir kesit. Dolayasıyla anlamlı ve sanat değeri açısından nitelikli fotoğraflar bulunmakta. Güzel fotoğraflar bir araya gelmiş, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansının her yıl tekrarlanan en iyi fotoğrafları seçme çabası da hem fotoğraf sanatı için hem de geleceğe tarihi izler bırakma açısından değerli. Bu bakımdan Anadolu Ajansımıza teşekkür ediyorum. Başarılı arkadaşlarımızı da kutluyorum."
Zonguldak Valisi Bektaş'ın seçimi

Mustafa Yalçın, Zonguldak, Gazze, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:32 Ceren Özdemir anısına bale kursundan evine yürüyüş düzenlendi - ORDU - Haber
20:32 Hatay'da 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haber
20:32 Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı - Haber
20:30 Tartıştığı şahsı sokak ortasında öldürdü: Dehşet anları kamerada - Haber
20:29 flaş - Haber
19:42 Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı - Haber
19:36 Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi - Haber
19:10 Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi - Haber
18:25 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
6.12.2019 20:36:30