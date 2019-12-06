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Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:02Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AA'nın
Valisi Erdoğan Bektaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bektaş, , yaşam ve kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Vali Bektaş, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın, " 'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getiren Bektaş, şunları kaydetti:
"Yaşadığımız zaman kesiti çok ilginç olayların cereyan ettiği bir kesit. Dolayasıyla anlamlı ve sanat değeri açısından nitelikli fotoğraflar bulunmakta. Güzel fotoğraflar bir araya gelmiş, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansının her yıl tekrarlanan en iyi fotoğrafları seçme çabası da hem fotoğraf sanatı için hem de geleceğe tarihi izler bırakma açısından değerli. Bu bakımdan Anadolu Ajansımıza teşekkür ediyorum. Başarılı arkadaşlarımızı da kutluyorum."

Mustafa Yalçın, Zonguldak, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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