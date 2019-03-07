Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'dan Ziyaretler

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Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Bektaş'ın önem verdiği Kodlama ve Yazılım Geliştirme konusunda Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda başlatılan Kodlama ve Yazılım Geliştirme Projesi'nin açılışını yaptığı belirtildi.Proje kapsamında oluşturulan sınıfı gezen Bektaş'ın, öğrencilerle tek tek sohbet ederek kodlama ve yazılım konusundaki çalışmalarını izlediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Vali Erdoğan Bektaş yine okulun bünyesinde kurulan Teknoloji Tasarım Sınıfı ve Bilgisayarla Yabancı Dil Öğretim Sınıfını da gezerek öğrencilerin çalışmalarını izledi. Bilgi ve tecrübelerini de öğretmen ve öğrencilerle paylaşan Bektaş'a ziyaretinde Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ve Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı eşlik etti."Açıklamada Vali Bektaş'ın, daha sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldığı ifade edildi.