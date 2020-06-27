ZONGULDAK Yanlış belgeyle sınava gelen genç kız stresli dakikalar yaşadı

Yanlış belgeyle sınava gelen genç kız stresli dakikalar yaşadıZONGULDAK'ta yanlış sınav giriş belgesiyle sınava gelen öğrenci, okul idaresinin doğru sınav giriş belgesini çıkarmasıyla sınava alındı.

27.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:43
Yanlış belgeyle sınava gelen genç kız stresli dakikalar yaşadı
ZONGULDAK'ta yanlış sınav giriş belgesiyle sınava gelen öğrenci, okul idaresinin doğru sınav giriş belgesini çıkarmasıyla sınava alındı.
Zonguldak genelinde 36 okulda 9 bin 964 öğrenci, bin 238 görevli gözetiminde sınava girdi. Sınav öncesi, salonlar dezenfekte edildi. Öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyularak sınıflara alındı. Sınava, Fener İlkokulu'nda giren bir öğrenci ise yarın ki sınavın giriş belgesiyle okula geldi. Görevlilerin fark etmesiyle ortaya çıkan yanlış belge nedeniyle stresli dakikalar yaşayan genç kız, büyük panik yaşadı. Öğrenci mağdur olmaması için okul idaresinde sınav giriş belgesi çıkartılan genç kız, sınava alındı. ZONGULDAK Yanlış belgeyle sınava gelen genç kız stresli dakikalar yaşadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında 4 alternatif var Politika
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
ATV’de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Medya
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu 3. Sayfa
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi Ekonomi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi 3. Sayfa
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla değişti Güncel
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Haberler››Güncel››ZONGULDAK Yanlış belgeyle sınava gelen genç kız stresli dakikalar yaşadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:52: İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Haber 12:51: Safranbolu'da sarı kantaronun hasadına başlandı - Haber 12:48: Kazada ölen 7 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi - Haber 12:48: Germencikli 'Milyoncu Coşkun' sevenlerini üzdü - Haber 12:48: Başkentte koronavirüs sessizliği - Haber 12:12: İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi - Haberler 11:58: ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı - Haberler 11:19: Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu - Magazin 10:37: Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni - Haber 09:28: Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber