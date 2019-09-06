Haberler» Güncel» Haber

Zonguldak yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyede

Yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyedeZonguldak ve Düzce'de, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) yardıma muhtaç ailelere gönderdiği kömürün dağıtımını yapan firmanın, kömürleri kalitesiz olanlarla değiştirip dağıttığını tespit edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

06.09.2019 12:23
Yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyede
Zonguldak ve Düzce'de, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) yardıma muhtaç ailelere gönderdiği kömürün dağıtımını yapan firmanın, kömürleri kalitesiz olanlarla değiştirip dağıttığını tespit edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bu yöntemle 4 bin 500 ton kömürü değiştirdikleri tespit edilirken miktarın artabileceği belirlendi.
Zonguldak ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TTK'nın yardıma muhtaç ailelere gönderdiği kömürlerin kalitesiz olduğu şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kömürlerin dağıtım ihalesini alan firmanın kömürleri kalitesiz olanlarla değiştirip dağıttını tespit etti. TTK kömürlerini ise başkalarına para karşılığı sattığı belirlendi. Ocak ayından bugüne kadar yapılan araştırmalarda, kalitesiz kömürlerin Zonguldak ve ilçeleri ile Düzce ve ilçelerinde binlerce aileye dağıtıldığı saptandı. Bu yöntemle 4 bin 500 ton kömürün değiştirildiğini, miktarın devam eden araştırmalar sonunda dahada artabileceği öğrenildi.
Polis, 18 kişinin mağdur olarak ifadesini aldıktan sonra dün O.K., N.Y., T.E. ve N.A.'yı gözaltına aldı. N.A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ereğli adliyesine sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen delil ve kömür numuneleride adliyeye götürüldü.
Zonguldak yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyede

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:10   Diyarbakır'da ailelerin, hdp önündeki eylemi sürüyor (3)
16:10   Dev çaydanlık görücüye çıktı
16:10   FETÖ'nün yurt dışı yöneticisinin yargılanmasına devam edildi
16:10   Zonguldak'tan kısa kısa
16:10   İtfaiye bir cana daha yaşama şansı verdi
16:10   Kavuncu'dan Başkan Sülük'e ziyaret
16:09   Kanuni Sultan Süleyman vefatının yıldönümünde anıldı