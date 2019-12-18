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Zonguldak yavru keçiye bebek gibi bakıyor

Yavru keçiye bebek gibi bakıyorZonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Mine Mutlu(43), 2 ay önce dünyaya gelen keçi yavrusunu alarak evinde bakmaya başladı.

18.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:12
Yavru keçiye bebek gibi bakıyor
'ın ilçesinde yaşayan Mine Mutlu(43), 2 ay önce dünyaya gelen keçi yavrusunu alarak evinde bakmaya başladı. Mine Mutlu ilçede 'Sakız' ismini verdiği keçisi ile gezerken ilgi odağı oldu.
Alaplı Yeni Siteler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Mine Mutlu, çocukları üniversiteye başlayınca evde yalnız kalmamak için bir yavru keçi aldı. İki aylık 'Sakız' ismini verdiği yavru keçiyi evinde bakmaya başlayan Mine Mutlu, biberonla beslediği Sakız'ı yanından ayırmıyor. Günlük bakımlarını yaparak bebek beziyle beslediği keçi Mutlu'nun yanından ayrılmıyor. Mutlu ve Sakız'ı sahilde gezerken görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Sakız'a bebek gibi baktığını ifade eden Mine Mutlu, aralarında güzel bir bağ oluştuğunu söyledi.
Güzel havalarda sahilde birlikte dolaştıklarını söyleyen Mine Mutlu, Çocuklarım üniversiteye başlayınca hayvanları çok sevdiğim için bakmaya karar verdim. Bir can arkadaşım olmasını istedim. Araştırırken internette keçilerin çok cana yakın ve duygusal hayvanlar olduğunu okudum. Sonra Konya'dan bir çiftlikten iki ay önce yavru keçiyi sahiplendikten sonra evime getirerek bir bebek gibi bakmaya başladım. bezi bağlayarak günde birkaç kez bezini değiştiriyorum. Biberonla karnını doyuruyorum. Günde 1 litre süt içiyor dedi.
İLGİ ODAĞI OLDULAR
Görenlerin önce şaşırdığını sonra keçiyi sevmek için yanlarına geldiğini anlatan Mutlu, Peşimden koşuyor. Beni hiçbir zaman gözünün önünden ayırmak istemiyor. Her akşam yıkıyorum. Sakız ile anne çocuk gibi olduk. Bütün günü onunla geçiriyorum. Onla birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Çarşıya birlikte gidiyoruz. Ben nereye gidersem peşimden geliyor. Dışarıda gezerken insanlar ilk başta çok acayip karşılıyorlar sonra alışıyorlar. Sakız'ın yanına gelerek fotoğraf çektiriyorlar. Çocuklar onu çok seviyor. Ömrü yettiğince ona bakacağım dedi.
Zonguldak yavru keçiye bebek gibi bakıyor

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Kaynak: DHA


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