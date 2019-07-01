01.07.2019 15:35
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ZONGULDAK Yavru kuşu şırıngayla besliyor

ZONGULDAK Yavru kuşu şırıngayla besliyor

Yavru kuşu şırıngayla besliyorZonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Ramazan Ergün, evini bahçesinde bulduğu yavru kuşu şırıngayla besliyor.

Yavru kuşu şırıngayla besliyor
Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Ramazan Ergün, evini bahçesinde bulduğu yavru kuşu şırıngayla besliyor.
İlçeye bağlı Alioğlu köyünde yaşayan Ramazan Ergün, fındık bahçesinde gezerken ceviz ağacını altında yavru kuş gördü. Henüz uçamayan ve açlıktan ölmek üzere olan yavru kuşu alarak evine getiren Ramazan Ergün, beslenmesini sağlamak için mama aldı. Ergün, şırıngayla mama verdiği yavru kuşu hayata döndürdü. Fındık bahçesinde gezdiği sırada ceviz ağacını altında yavru kuşu gördüğünü anlatan Ramazan Ergün, kuşu tekrar yuvasına koyamayınca eve götürdüğünü söyledi.
Kaynak: DHA
Zonguldak , Alaplı , Güncel

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