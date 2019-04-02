Zonguldak Yayaya Çarpmamak İçin Motoru Devirince Kendi Yaralandı

Kaynak: DHA

Yayaya çarpmamak için motoru devirince kendi yaralandıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yayaya çarpmamak için motoru deviren sürücü yaralandı.Kaza, saat 20.00 sıralarımda Orhanlar Mahallesi sahil yolu üzerinde meydana geldi. Kubilay Oktay(41) yönetimindeki 41 GA 838 plakalı motosiklet sürücüsü, karşıya geçmek için bir anda yola çıkan yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Devrilen motosikletin sürücüsü Kubilay Oktay ve eşi yere düşüşerek savruldu. Yaralanan Kubilay Oktay, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Eşi ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.