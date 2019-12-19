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Zonguldak yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 15 öğrenci öğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı.

19.12.2019 18:19 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:23
Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 15 öğrenci öğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Öğrenciler hastanede tedaviye alındı.
Ereğli Ören İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğle yemeğinde köfte ve patates kızartması yiyen öğrenciler, mide bulantısı şikayetinde bulundu. 15 öğrenci Ereğli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, öğle verilen köfte ve patates kızartmasının tüm okullara verildiği, çocukların neden etkilendiğinin yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacağı belirtildi. Yemeklerden numune alınırken, soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Sinan KABATEPE/EREĞLİ( ), (DHA)
Zonguldak yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA


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