ZONGULDAK Yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, trafikte çıkan kavgada tarafları polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre minibüs ile otomobil sürücüsü araçlarını yol ortasında durdurarak yol verme tartışması yaşadı. Minibüs içindekilerin aşağıya inmesiyle tartışma kavgaya döndü. Kavgayı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen trafik ekipleri ve yoldan geçen vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı. Polis, tarafları ifadeleri için karakola götürdü. Yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.