Haberler » Güncel » Zonguldak-yolu şaşıran sürücünün otomobili merdivende kaldı - Haber

Zonguldak-yolu şaşıran sürücünün otomobili merdivende kaldı

Yolu şaşıran sürücünün otomobili merdivende kaldıZonguldak'ta, valilik binası önünde yolu şaşıran Zihni K., merdivene doğru sürdüğü otomobille basamaklarda kaldı.

22.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:30
Yolu şaşıran sürücünün otomobili merdivende kaldı
'ta, valilik binası önünde yolu şaşıran Zihni K., merdivene doğru sürdüğü otomobille basamaklarda kaldı. Otomobil, merdivenden çekiciyle kaldırıldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, kent merkezindeki valilik binası önünde meydana geldi. Zihni K., yönetimindeki 67 AF 839 plakalı otomobiliyle bina önünden ana yola inmek istedi. Dalgınlığı sonucu iniş yolunu şaşıran Zihni K., merdivene doğru sürüp, aracıyla basamaklarda kaldı. Aracın merdivende kaldığı ihbarıyla valilik önüne trafik polisleri sevk edildi. Otomobil, çekiciyle basamaklardan kaldırıldı. Çevredekiler ise bu anları merakla izledi.
Zonguldak-yolu şaşıran sürücünün otomobili merdivende kaldı

Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:56 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet konusunda TCK'de düzenleme...
15:56 MHP'li Taytak, İyi Partili Türkkan'ın açıklamalarına tepki gösterdi
15:56 Karabük'te balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
15:56 Eskişehir'deki cinayet davası
15:50 Karapınar beldesinde 'Meyvecilik Kursu' başladı
15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 15:56:44