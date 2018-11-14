Zonguldak Yolun Karşına Geçerken Otomobilin Çarptığı Genç Kız Yaralandı

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Beyza Kapucu(18), yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Müftü
Mahallesi Ömer Halis Demir
Bulvarı'nda meydana geldi. Kemal Demirer(26) yönetimindeki 67 UA 743 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Beyza Kapucu'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen genç kızın yardımına koşan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Genç
kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Kapucu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Kemal Demirer ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Genç,Zonguldak
14 Kasım 2018 Çarşamba 20:06