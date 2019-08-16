Haberler» Güncel» Haber

ZONGULDAK Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Koray Ateş (6), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

16.08.2019 16:13
ZONGULDAK Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Koray Ateş (6), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Bağlık Mahallesi Hatip Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Koray Ateş'e, Ahmet Bayram Ö. (53) yönetimindeki 67 T 5098 plakalı taksi çarptı. Yolda sürüklenen Koray yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Koray, ambulansa taşınırken, Nefes alamıyorum. Kolum çok acıyor diyerek ağladı. Özel hastaneye kaldırılan Koray Ateş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Taksi sürücüsü Ahmet Bayram Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
ZONGULDAK Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Koray Ateş, Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:15   Boğulan baba ve oğlu toprağa verildi
17:15   Rashida Tlaib, İsrail ziyareti konusunda karar değiştirdi
17:15   İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (2)
17:15   Bayburt'ta orman yangını (2)
17:14   Çanakkale'de 1 haftada 450 kaçak göçmen yakalandı
17:14   Ümraniye'de 16 katlı binada yangın (2)
17:13   CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AFAD gönüllüsü oldu