Zonguldak Yüksek Bir Duvarın Üstünde Mahsur Kalan Köpeği, İtfaiye Kurtardı

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde yüksek bir duvarın üstünde mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Müftü
Mahallesi Ömer Halis Demir
Bulvarı üzerindeki yüksek bir duvarın üstünde mahsur kalan sokak köpeği, vatandaşlarca kurtarılmaya çalışıldı. Ancan vatandaşlarköpeği bulunduğu yerden indiremeyince, itfaiyeye haber verildi. Ereğli Belediyesi İtfaiye
ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları köpeği aşağıya indirerek kurtardı. İtfaiye erleri, aşağıya indirdikleri köpeğe, yanlarında getirdikleri yiyeceği de verdi. Köpek bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
Zonguldak, İtfaiye, Güncel
Kaynak: DHA