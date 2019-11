(ZONGULDAK) Zonguldak Valisi Bektaş: "Organ bağışı konusunda insanlar ikna edilmelidir"ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen 'Ölümden sonra yaşat' konulu panelde konuşan Vali Erdoğan Bektaş, "Organ bağışı konusunda insanlar ikna edilmelidir. İnsanların ikna edilmelerinin önünde de toplumda bir dizi asıllı asılsız laf dolaşıyor. Aslında bu kara propagandanın hiç bir temeli olmadığını aklı başında herkes biliyor" diye konuştu.ZBEÜ Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın yanı sıra ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Müftüsü Rüstem Can, rektör yardımcıları, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programın açılış konuşmasını yapan BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Şenay Özdolap, "Bir organ bir can sloganıyla aslında ben bu bağışların ne kadar önemli olduğu konusunda vurgulamak istiyorum. Son zamanlarda bu konunun ne kadar önemli olduğunu biz nakillerle anlamış oluyoruz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.Rektör Mustafa Çufalı ise "Herşeye rağmen ısrarla bu tür faaliyetlere devam edeceğiz. Bu işle ilgili olan hocaların, öğrencilerin, idari işler, şehir herkesi bekliyoruz. Bizim bir dizi faaliyetlerimiz, tanıtımlarımız olacak. Şehirden de ilgi bekliyoruz. Bu şehir bu üniversite hepimizin. Şehir üniversitesiz yapamaz üniversite ise şehirden bağımsız yapamaz. O nedenle bu faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Katılımların da daha fazla olmasını talep ediyorum. Bütün işlerimiz el birliğiyle olmalı" şeklinde konuştu.Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da "Organ bağışı konusu maalesef çok hakkı verilemeyen bir konu. Malum tıpta çok ciddi gelişmeler oluyor. ve hastalıklara müdahalede her imkan aranıyor. Bu imkanlardan birisi de yaşama umudu kalmamış bireylerden temin edilecek organların yaşama umudu devam eden bireylere nakledilmesi. Bu konuda dünyada, ülkemizde, şehrimizde ciddi gelişmeler var. Güzel işler yapılıyor. Tabii kimsenin vücudundan organı zorla almıyoruz, öyle bir şeyimiz yok. Ama eğer başvurursa, rızasıyla verirse bu alınabiliyor. Önünde de bir engel yok. Peki insanlar organlarını niye bağışlarlar? Bu konuda insanlar ikna edilmelidir. İnsanların ikna edilmelerinin önünde de toplumda bir dizi asıllı asılsız laf dolaşıyor. Aslında bu kara propagandanın hiç bir temeli olmadığını aklı başında herkes biliyor" şeklinde konuştu.Panelde Prof. Dr. Seyfullah Kara 'İslamın insanlık anlayışında organ bağışının yeri', Zonguldak Merkez Vaizi Salih Topsakaloğlu 'Diyanet İşleri Başkanlığı Fetvalarında Organ Nakli ve Organ Bağışı', Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Günay da 'Organ Nakli ve Bağışı' konulu sunum yaptı.