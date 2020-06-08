ZONGULDAK Zorla girdiği evde boşandığı eşini ayağından vurup rehin aldı

Zorla girdiği evde boşandığı eşini ayağından vurup rehin aldı (2)2 SAAT SONRA TESLİM OLDUÇocuklarını göremediği iddiasıyla 2009 yılında boşandığı eski eşi Aslı D.'yi(42) rehin alan Ümit A.

08.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:35
Zorla girdiği evde boşandığı eşini ayağından vurup rehin aldı (2)
2 SAAT SONRA TESLİM OLDU
Çocuklarını göremediği iddiasıyla 2009 yılında boşandığı eski eşi Aslı D.'yi(42) rehin alan Ümit A.'yı(43), polis ekipleri, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ ikna etmeye çalıştı. Ümit A., çocukların velayeti konusunda kendisine yardımcı olunacağı sözü üzerine teslim oldu. Boşandığı eşi tarafından ayağından vurulan Aslı D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ümit A.'nın işe gitmek için durakta bekleyen kızını silahla rehin alarak Aslı D.'ye zorla kapıyı açtırdığı ve evde rehin aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan Ümit A. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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ZONGULDAK Zorla girdiği evde boşandığı eşini ayağından vurup rehin aldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Güncel, Haber

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