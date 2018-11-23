Zonguldaklı Boksör Elif Güneri'den Bronz Madalya

Zonguldaklı boksör Elif Güneri
, Hindistan
'da yapılan Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Hindistan'ın Yeni Delhi
kentinde 15-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Filyos
Seçil Şanlı Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Güneri, ay-yıldızlı forma ile Türkiye
'yi temsil etti.
81 kg'da mücadele veren Güneri, ilk gün Polonyalı rakibini 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu, yarı finalde Çinli rakibi Lina Wang'a mağlup oldu ve şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. - ZONGULDAK