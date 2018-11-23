23 Kasım 2018, 16:14
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Zonguldaklı Boksör Elif Güneri'den Bronz Madalya

Zonguldaklı Boksör Elif Güneri

Zonguldaklı boksör Elif Güneri, Hindistan’da yapılan Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Zonguldaklı boksör Elif Güneri, Hindistan'da yapılan Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde 15-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Filyos Seçil Şanlı Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Güneri, ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil etti.

81 kg'da mücadele veren Güneri, ilk gün Polonyalı rakibini 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu, yarı finalde Çinli rakibi Lina Wang'a mağlup oldu ve şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. - ZONGULDAK
23 Kasım 2018 Cuma 16:14



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