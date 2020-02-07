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Zonguldaklı iş adamı miniklere destek oldu

İstanbul'da yaşayan ve Zonguldak Kömürspor'a olan destekleri ile tanınan iş insanı Muhammet Cuntay baba ocağı memleketinin çocuklarına destek olmaya devam ediyor.

07.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:50Zonguldaklı iş adamı miniklere destek oldu
'da yaşayan ve Kömürspor'a olan destekleri ile tanınan iş insanı Muhammet Cuntay baba ocağı memleketinin çocuklarına destek olmaya devam ediyor.

Cuntay, Anadolu Lisesi, Kilimli İmam Hatip Ortaokulu Gökçebey İmam Hatip Lisesi, Bakacakkadı Anaokulu, Çaycuma, Kışla Ortaokulu, Ereğli Yunuslu Köyü İlkokulu, Ereğli Maden Şehitleri İlkokulu başta olmak üzere 7 okula kitap ve kırtasiye desteği sağlarken Maden Şehitleri Derneğinin vasıtasıyla 40 çocuğu da giydiren isim oldu. Çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği Zonguldak'a vefasını gösteren Cuntay, her ay bir okula destek projesini sürdürecek.

Cuntay ayrıca Zonguldakspor ve ZONSİAD adına Elazığ'a da 200 adet çocuğu sevindirerek beraberinde Zonguldakspor atkısı gönderdi. - ZONGULDAK

Anadolu Lisesi, Zonguldak, İstanbul, Kilimli, Güncel

Kaynak: İHA

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