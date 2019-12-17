Haberler » Spor » Zonguldaklı judocular Azerbeycan'da kampa giriyor - Spor

Zonguldaklı judocular Azerbeycan'da kampa giriyor

Zonguldaklı milli judo antrenörü Metin Sönmez yönetiminde milli sporcular Çağrı Doğan, Celal Çakır, Ali Özdemir ve Duhan Musap Püren, Azerbeycan'da yapılacak ortak çalışma kampına katılacak.

17.12.2019 19:21 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:26Zonguldaklı judocular Azerbeycan'da kampa giriyor
Zonguldaklı milli judo antrenörü Metin Sönmez yönetiminde milli sporcular Çağrı Doğan, Celal Çakır, Ali Özdemir ve Duhan Musap Püren, Azerbeycan'da yapılacak ortak çalışma kampına katılacak.

23-29 Aralık tarihleri arasında Azerbeycan'da Judo Ortak Çalışma kampı yapılacak. Zonguldak'ta kampa milli judo antrenörü Metin Sönmez ve milli sporcular Çağrı Doğan, Celal Çakır, Ali Özdemir ve Duhan Musap Püren katılacak. Zonguldaklı sporcular kampı verimli bir şekilde geçirerek yeni sezon hazırlanmayı hedefliyor.

Judo antrenörü Metin Sönmez, "23-29 Aralık tarihleri arasında Azerbeycan'da Judo Ortak Çalışma kampı yapılacak. Zonguldak'tan Çağrı Doğan, Celal Çakır, Ali Özdemir ve Duhan Musap Püren katılacak. Yeni sezon öncesinde bizim için önemli bir kamp. İnşallah kampı verimli bir şekilde geçirerek hazırlıklarımızı tamamlamak istiyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Ali Özdemir, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:50 Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı - Spor
20:46 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Spor
20:39 Aytemiz Alanyaspor: 1-7 - Spor
20:35 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından - Spor
20:34 Çaykur Rizespor: 1-1 - Spor
20:06 ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil'e destek! - Spor
19:09 Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor! - Spor
17:57 İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı! - Spor
17:21 Mircea Lucescu, Santos yolunda! - Spor
17:11 Lyon, Steven Nzonzi'ye talip oldu! - Spor
17.12.2019 20:54:40