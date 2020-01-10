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Zonguldaklı milli sporcu Doğukan Kilcioğlu kampa giriyor

Zonguldaklı milli engelli sporcu Doğukan Kilcioğlu, salon müsabakaları öncesinde İstanbul'da kampa giriyor.

10.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:14Zonguldaklı milli sporcu Doğukan Kilcioğlu kampa giriyor
Zonguldaklı milli engelli sporcu Doğukan Kilcioğlu, salon müsabakaları öncesinde 'da kampa giriyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 10 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da Genç Milli Takım hazırlık kampı düzenlenecek. Milli takım kampına, Zonguldak'tan milli atletizm antrenörü Utku Duman yönetiminde milli engelli sporcu Doğukan Kilcioğlu katılacak. Kilcioğlu, 12 Ocak, 25 Ocak ve 2 Şubat'ta tarihleri arasında salon müsabakalarında 60 metrede boy gösterecek. Milli engel sporcusu Doğukan Kilcioğlu yapılacak olan salon müsabakalarında iyi bir performans göstererek 9 Şubat tarihinde Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak olan Gençler Balkan Şampiyonasında tekrar ay yıldızlı formayı giyerek madalya hedefliyor.

Utku Duman: "Amacımız yeden milli formayı giyerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek"

Milli atletizm antrenörü Utku Duman, "Doğukan'la birlikte sıkı bir antrenman programından geçtik. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdi önümüzde 12 Ocak, 25 Ocak ve 2 Şubat'ta tarihleri arasında salon müsabakaları var. Amacımız bu müsabakalarda en iyi dereceleri yaparak Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak olan Balkan Şampiyonasında milli formayı giyerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Doğukan bunu başaracak güçte. Bizlere desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - ZONGULDAK

İstanbul, Spor

Kaynak: İHA

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