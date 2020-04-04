Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zonguldaklı müzisyenlerden "Bizde varız" videosu

Zonguldaklı müzisyenlerden "Bizde varız" videosu Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası eğlence mekanlarında çalışan müzisyenlerde bu durumdan oldukça etkilendi.

04.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:22
Zonguldaklı müzisyenlerden "Bizde varız" videosu
ZONGULDAK - Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası eğlence mekanlarında çalışan müzisyenlerde bu durumdan oldukça etkilendi. Durumdan etkilenen Zonguldaklı müzisyenler video yayımlayarak seslerini duyurmaya çalıştı.
Korona virüs nedeniyle kapatılan eğlence mekanlarında günlük çalışan müzisyenler bu durumdan oldukça etkilendi. Zonguldaklı müzisyenler sosyal medya üzerinden bir video yayımlayarak seslerini ilgili yetkililere duyurmaya çalıştı. Müzisyenler ve eğlence mekanı çalışanları devletin almış olduğu kararlar doğrultusunda geçimlerini sağlayamadıklarını belirterek yetkililerden destek istedi. Zonguldaklı müzisyenler "Biz de varız" adı altında paylaştıkları video ile sosyal medyada büyük beğeni aldı. Zonguldaklı müzisyenlerden ’Bizde varız’ videosu

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Genel

Haberin Videosu :

Zonguldaklı müzisyenlerden "Bizde varız" videosu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Zonguldaklı müzisyenlerden 'Bizde varız' videosu - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:18: Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı bir ahır çöktü, çok sayıda hayvan telef oldu - Haberler 13:17: İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 452'ye yükseldi - Haberler 13:17: Dünya genelinde Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 115'e yükseldi. - Haberler 13:16: 'Milli Dayanışma Kampanyası'na emekli maaşının yarısını bağışladı - Haberler 13:13: MHP lideri Bahçeli, vefatının 23. yılında Merhum Türkeş'in Anıtmezarını ziyaret etti - Haberler 12:10: Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı - Haberler 10:52: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? - Haberler 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor 10:25: Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor - Haberler 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler 09:32: Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı - Haberler 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü