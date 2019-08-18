Haberler» Spor» Haber

Zonguldaklı sporcu Fenerbahçe forması altında şampiyon oldu

Zonguldaklı milli atlet Melike Malkoç, Fenerbahçe forması altında takım halinde Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.

18.08.2019 14:34 Zonguldaklı sporcu Fenerbahçe forması altında şampiyon oldu
Zonguldaklı milli atlet Melike Malkoç, Fenerbahçe forması altında takım halinde Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.

Zonguldaklı milli atletizm antrenörü Utku Duman'ın keşfettiği milli sporcu Melike Malkoç, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle yarışlara katılmayan milli sporcu Melike Malkoç, 16 Ağustos Cumartesi günü Eskişehir'de Sazova Atletizm pistinde Türkiye Kulüpler arası Gençler Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına katıldı.

Malkoç, Fenerbahçe forması altında takım halinde 4x100 bayrak yarışında şampiyon olma başarısı gösterdi. Milli sporcu Melike Malkoç, aldığı başarıyla ilimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadı. - ZONGULDAK

Fenerbahçe, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:50   Musa Aydın, Kadın Milli Güreş Takımı'nı ziyaret etti
14:50   "Kazanacağımızı biliyordum"
14:49   Yaşar Duran: "Altay'ın tecrübe kazanması için biraz daha gol yemesi lazım"
14:46   Fransız genç oyuncu Cuisance Bayern Münih'te
14:44   Galatasaray'da Hasan Şaş görevine geri döndü
14:38   Galatasaray'da dün istifa eden Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, bugün görevine geri döndüğünü açıkladı.
14:38   Hasan Şaş, istifadan vazgeçti