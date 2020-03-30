Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zonguldaklı vatandaşlar uyarılara aldırış etmedi

Zonguldak'ta valilik ve emniyet ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar adeta sokaklara akın etti.

30.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:17
Zonguldaklı vatandaşlar uyarılara aldırış etmedi
Zonguldak 'ta valilik ve emniyet ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşları Vali Erdoğan Bektaş bizzat gelerek uyardı.

Çin'de baş gösteren korona virüs salgınının ardından Türkiye'de de geniş çaplı tedbirler alınmaya devam ediyor. Öte yandan İl Hıfzısıhha Kurulu'nun kararları da il genelinde uygulanıyor. Sosyal mesafenin özellikle dikkat çekildiği caddede trafik ekipleri de Ulu Camii aralığını kapatarak trafiği kontrol altına aldı. Cadde üzerindeki parklar bariyerler ile kapatılarak vatandaşların park yapmamaları için tedbirler alındı. Caddede işi olan vatandaşların kontrollü şekilde alınarak kısa sürede caddeyi terk etmeleri sağlanacak. Cadde üzerindeki çoğu trafik lambasındaki kırmızı ışığın üzerine Evdekal uyarısı yazıldı.

Ancak evde kalınması yönündeki uyarılara rağmen vatandaşlar havanın da sıcak olmasıyla birlikte sahilde vakit geçirdi. Polis ekipleri sık sık vatandaşları uyardı. Gazipaşa Caddesi başta olmak üzere Terakki Mahallesi üzerindeki banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Marketlerde alışveriş yapan vatandaşlara da sık sık sosyal mesafe uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da bir kamu bankası önüne gelerek vatandaşları uyardı. Tüm dünyanın korona virüs (COVİD-19) salgınıyla uğraştığını ve uyarılar yapıldığını anlatan Vali Bektaş, evde kalınması uyarılarını yineledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Zonguldaklı vatandaşlar uyarılara aldırış etmedi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın yayıldığı İspanya’da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı Haberler
Koronanın yayıldığı İspanya'da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı
Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu Haberler
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Haberler
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Hollanda’da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı Haberler
Hollanda'da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Haberler
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti

Son Dakika Güncel Haberleri

17:15: Türk-Bulgar sınırında TIR kuyrukları azaldı - Haber 17:15: Bahçeli'den HDP'li vekile sert sözler - Haber 17:15: İstanbul'da koronavirüs denetimleri - Haber 17:14: Büyükşehir'in miniklerinden Manisalılara mesaj var - Haber 17:14: Yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Haber 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:56: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu - Haber 16:33: Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi - Ekonomi 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 16:05: İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı - Haber 15:21: Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi - Haber