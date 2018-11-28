Zongulduk Bacağına Demir Saplanan Köpeğ İtfaiye Kurtardı

Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesinde arka bacağına demir saplanan sokak köpeği, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.
Yeni Siteler Mahallesi Nuran Anne
Siteleri arkasında istinat duvarlarının açıkta kalan demir çubuklarından biri, sokak köpeğinin arka bacağından girdi. Acı içinde bağıran sokak köpeğinin sesini duyanlar Alaplı Belediyesi İtfaiye
ekiplerine haber verdi. Kısa sürede köpeğin yanına ulaşan itfaiye ekipleri, bacağından içeri giren demiri spiral motoru ile kesti. Köpek, bacağındaki demir ile veteriner kliniğine götürüldü. Yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından köpeğin bacağındaki demir çıkarıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri köpeğe 'demir' ismini verdi. Köpeğin tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.
Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın
köpeğin başarılı operasyonla bacağına saplanan demirden kurtarıldığını anlatarak, "İtfaiyecinin şefkatli elinin kendisine yardım için uzandığını fark eden köpek itfaiyecilere çalışma ortamını kendi oluşturuyor. İyiliğin hayvanı insanı olmaz. İyiliği herkes fark eder. İnşaat demirine saplanan köpeği itfaiye ekibimiz kurtararak veterinere teslim etmiştir. Elinize emeğinize sağlık. İhbarı veren duyarlı vatandaşımıza da teşekkür ediyoruz." dedi.
Anne,Zonguldak,Alaplı,İtfaiye
28 Kasım 2018 Çarşamba 22:15