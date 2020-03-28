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ZONSİAD'dan örnek olacak davranış

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) örnek olacak bir çalışmaya imza atarak hastanelere ve gazetecilere maske dağıttı.

28.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:24
ZONSİAD'dan örnek olacak davranış
Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) örnek olacak bir çalışmaya imza atarak hastanelere ve gazetecilere maske dağıttı.

Zonguldaklı Sanayici ve İş insanları Derneği (ZONSİAD), koronavirüs nedeni ile Zonguldak ve ilçelerinde sahada çalışan gazetecilere ve Zonguldak ve ilçelerinde bulunan Hastanelere maske dağıttı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeni ile Zonguldak'da sahada haber çalışması yapan ve gazetecilerin virüse yakalanmaması için sosyal mesafe kapsamında ZONSİAD örnek olacak bir çalışmaya imza atarak, sahada çalışan gazetecilere maske dağıttı.

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, yaptığı açıklamada, "Gazeteci arkadaşlarımız olaya gidiyorlar veya habere gidiyorlar, sağlık görevlileri gibi gazeteci arkadaşlarımızda insanlar ile temas halinde gezdiklerinde, ofislerinde, zorunlu olarak dışarı gittiklerinde bu maskelerini takmaları için arkadaşlarımıza maske taktim ettik. ZONSİAD olarak gazeteci arkadaşlarımızın korunması açısından bir adım atmış olduk. Buradan da tavsiyemiz mümkün oldukça öncelikle kendi sağlıkları ve aileleri için olay ve kalabalıkların biraz dışında kalarak çalışmalarını istiyoruz. Zorunlu olmadıkça çıkmamalarını ve evlerinde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Sağlıklı bir Türkiye'ye ulaşacağız inşallah. Bölgemizin haberlerini Gurbetteki Zonguldak'lılara ulaştıran tüm gazeteci arkadaşlara sağlıklı yaşam diliyorum" diye ifade etti.

Tıskaoğlu ayrıca; "Bu kampanyamıza maddi manevi destek veren ZONSİAD yönetim kurulu arkadaşlarıma,yönetim dışında maddi destek veren herkese, maske dağıtımında öncülük eden ZONSİAD yönetim kurulu üyesi Ergün Ece'ye, Elkab kablo üretim şeflerine ve Ankara temsilcimiz Ercan Karakuş'a teşekkür ediyorum" dedi.

Zonguldak ve ilçelerine verilmek üzere Karaelmas Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Sav'a, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık'a, gazetecilere; Çaycuma, Devrek, Ereğli hastanelerine, Kilimli Dispanserine, Gelik sağlık ocağına, Gelik Belediyesine maskeler ulaştırıldı. - ZONGULDAK
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Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Gelik, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››ZONSİAD'dan örnek olacak davranış - Haberler

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