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Zoom 91 Yaşındaki Yatırımcısına 2,15 Milyar Dolar Kazandırdı

Video konferans uygulaması Zoom, 91 yaşındaki yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı. Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte yükselişe geçen Zoom, yatırımcısına 2 milyar 150 milyon dolar kazandırdı.

10.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:51
Zoom 91 Yaşındaki Yatırımcısına 2,15 Milyar Dolar Kazandırdı
Video konferans uygulaması Zoom, 91 yaşındaki yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı. Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte yükselişe geçen Zoom, yatırımcısına 2 milyar 150 milyon dolar kazandırdı.

Hisse Değeri 3 Milyar Dolara Ulaştı

Bloomberg 'de yer alan habere göre video konferans uygulaması Zoom'a yatırım yapan Li Ka-shing'un 850 milyon dolara aldığı hisselerin değeri bir yıl içerisinde 3 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çoğu şirket evden çalışma sistemine geçti. Bununla birlikte video konferans uygulamaları yükselişe geçti. Video konferans uygulaması Zoom, yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte günlük aktif kullanıcı sayısı ciddi oranda arttı ve en çok indirilen ikinci uygulama olarak yerini aldı.

Tüm dünyada oldukça popüler hale gelen video konferans uygulaması Zoom'un kurucusu Eric Yuan, servetini ciddi oranda artırdı. Yuan, bu yılın başından bu zamana kadar servetini 2,9 milyar dolar artırdı. Yuan'ın toplam serveti ise 6,5 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Bloomberg, Teknoloji
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