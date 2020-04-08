Zoom'a Güvenlik Açıklarını Gizlediği Gerekçesiyle Dava Açıldı
Bulut bilişim sistemlerini kullanarak çevirim içi görüntülü görüşme, konferans uygulaması olan Zoom, uygulamada bulunan güvenlik açıklarını gizlediği gerekçesiyle bir hissedarı tarafından dava edildi.
08.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:51
Zoom Güvenlik Açıklarını Gizledi mi?
İçlerinde SpaceX ve Tayvan hükümetinin de bulunduğu pek çok kuruluş çalışanlarına Zoom uygulamasının kullanımını yasakladı. Corona virüsü salgını nedeniyle kullanıcı sayısında ciddi bir artış yakalayan Zoom uygulamasının Mart ayı sonuna doğru hisse değerinde yükselme gözlenmişti. Ancak güvenlik açıklarının ortaya çıkmasıyla birlikte, hisselerde %28 oranında düşüş gözlendi. Zoom kurucu ve CEO'su Eric Yuan, uygulamanın güvenlik konusunda açıklarının olduğunu kabul ettiklerini ve raporlanan her güvenlik açığının düzeltilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti. Yuan, şirket hissedarı Michael Drieu tarafından açılan dava ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.
Kaynak: Tamindir
Etiketler: San Francisco, Koronavirüs, Teknoloji