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Zoom ile Uzaktan Eğitim Veren Öğretmenlerden 58.5 Dolar Kesildi

Corona virüsü salgını nedeniyle hayat neredeyse durma noktasına geldi. Ülkemizde çoğu hastane Corona virüsü hastalarının tedavi için hizmet verirken, eğitim ise uzaktan devam ediyor.

06.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:51
Zoom ile Uzaktan Eğitim Veren Öğretmenlerden 58.5 Dolar Kesildi

Corona virüsü salgını nedeniyle hayat neredeyse durma noktasına geldi. Ülkemizde çoğu hastane Corona virüsü hastalarının tedavi için hizmet verirken, eğitim ise uzaktan devam ediyor. Uzaktan eğitim hizmeti için Zoom adlı görüntülü konferans uygulamasını kullanan öğretmenlerden 58.5 Dolar kesildiği belirtildi. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim müdürlerini toplantıya çağırdı.

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim programı için EBA uygulamasının tercih edilmesi yönündeki çağrısına rağmen, pek çok öğretmen daha verimli olduğu düşüncesiyle Zoom programını kullanmayı tercih etti. Zoom programını kullanan öğretmenlerden 58.5 Dolar ücret kesildi. Zoom programını tercih eden öğretmenlerin bağlı bulundukları İl Milli Eğitim müdürlüklerinden programın ücretsiz olduğu bilgisi verilmişti. Ancak programı kullanan öğretmenlerden ücret kesildi. Ücret kesintilerini banka bilgilendirme kanalıyla öğrenen öğretmenler durumu bağlı bulundukları İl Müdürlüklerine bildirdi. Öğretmenleri EBA Dışında Bir Programa Yönlendiren Yöneticiler Açığa Alınacak

Bütün il müdürlükleriyle acil durum toplantısı talep eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zoom gibi diğer yurt dışı kaynaklı görüntülü görüşme programlarıyla herhangi bir anlaşmalarının olmadığını ve EBA dışında bir program kullanımıyla ilgili bakanlık tarafından bir açıklama yapılmadığını ifade etti.

Öğretmenleri EBA dışında bir program kullanımına yönlendiren İl Milli Eğitim müdürlerinin açığa alınacağını ifade eden Selçuk, yurt dışı kaynaklı kullanılan görüntülü görüşme uygulamalarında kişisel verilerin 3. kişilerin eline geçmiş olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılması beklenirken, EBA dışında bir programdan online eğitim verilmesinin yasaklanacağı söyleniyor. Zoom programının şahsi kullanımı yasak değil. Ancak 18 yaşın altında olan öğrenciler için kişisel verilerin korunması kanunu 10. maddesi gereğince veli izni gerekiyor.
Bakan Selçuk, kişisel verilerin 3. kişilerin eline geçtiğinin tespiti durumunda, sorumlu kişinin eğitimi başlatan öğretmen olacağını belirtirken, uzaktan eğitim için EBA programının kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Koronavirüs, Teknoloji

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