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Zoom Kullanıcılarından Özür Diledi

Çevirim içi konferans imkanı sunan Zoom, yaşanılan güvenlik sorunları nedeniyle kullanıcılarından özür diledi ve sorunların en kısa sürede giderileceğini belirtti.

03.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:50
Zoom Kullanıcılarından Özür Diledi
Çevirim içi konferans imkanı sunan Zoom, yaşanılan güvenlik sorunları nedeniyle kullanıcılarından özür diledi ve sorunların en kısa sürede giderileceğini belirtti.

Kullanıcılardan gelen güvenlik ve gizlilik ile ilgili sorunlara odaklandıklarını, bu sorunlar çözülene kadar uygulamanın gelişimi için çalışmaları durdurduklarını ifade eden Zoom kurucusu Eric Yuan, uygulamanın bloğunda kullanıcılardan özür diledi.

Blogda yer alan yazıda, Zoom kullanımının, Corona virüsü nedeniyle ön göremedikleri şekilde arttığını belirten Yuan, en kısa sürede sorunların giderileceğini ve uygulamanın çok daha güvenli bir hale geleceğini aktardı.

Corona Virüsü Zoom Kullanımını Beklenmedik Şekilde Arttırdı

Geçtiğimiz yıl Aralık ayı içerisinde hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcı sayısı 10 milyon olarak açıklanmıştı. Yetkililer, Mart ayı boyunca günlük kullanıcı sayısının 200 milyonu geçtiğini söylüyorlar.

Kullanıcıların raporladıkları sorunlar arasında kullanıcı verilerinin Facebook'a gönderimi ve toplantı sahiplerinin katılımcıları takip etmeleri yer alıyor.

Beklenmedik artış nedeniyle uygulamanın şu anda yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesinde olmadığını kabul eden Eric Yuan, sorunların giderilmesi ve uygulamanın çok daha güvenli bir hale gelebilmesi için 7/24 çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Tamindir



Teknoloji Manşet

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