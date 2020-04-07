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Zoom tehlikeli mi? Zoom neden yasaklandı? Zoom kişisel verileri çalıyor mu? Zoom nedir? Zoom yasaklandı mı?

Zoom Meeting. Zoom corona virüs döneminde şirket olarak büyük gelir elde etti ve hisslerinde ciddi artışlar oldu. Fakat gizlilik ve güvenlik ihlalleri yaptıkları ifade ediliyor. Detaylar haberimizde.

07.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:11
Zoom tehlikeli mi? Zoom neden yasaklandı? Zoom kişisel verileri çalıyor mu? Zoom nedir? Zoom yasaklandı mı?

Zoom meeting'in güvenilirliği ve veri paylaşımı büyük tereddüt yaratmaktadır. Özellikle uygulamayı kurduğunuzda verilerinizi Facebook ile paylaşması kişisel verilerinizi aktarmasını sağlamaktadır. Zoom'un gizlilik politikası, kullanıcılar giriş yaptığında uygulamanın Facebook'la iletişim kurabileceğini söyemektedir. Sadece Zoom değil birçok andorid ve ios uygulaması başta olmak üzere zaten kurulum yaptığınızda sizin verilerinizi topluyor ve reklam gibi ticari amaçlar başta olmak üzere, kampanyalar kişiye özel projeler için yararlanılıyor.

Zoom uygulaması ABD'de yasaklanmış durumda. Özellikle teknolojik olarak kişisel verileri topladığı, gizlilik ihlalleri yaptığı ifade ediliyor. İOS işletim sistemi kullanan Macbook'larda kök kod işlelemleri nedeniyle ciddi şikayet ve eleştriler alıyor.

Zoom Meeting şirketinin CEO'su Eric S. Yuan'ın Çin'li olması ve Çin – ABD ekonomik ve siyasi rekabetinin de bu olaylarda bir etkisi olup olmadığı ise merak konusu!

ZOOM MEETİNG NEDİR?

Zoom Meeting online görüşmeler, toplantılar, eğitimler, online dersler yapılabilen bir platformdur. Uygulamasını indirip veya tarayıcı üzerinden hem mobil ve tablet cihazlarında hem de bilgisayarlarda rahatlıkla çalışma yapabilirsiniz. Zoom uygulaması dünya üzerine yapılan araştırmalar sonucu en iyi 200 eğitim-öğretim aracı arasında kabul edilmektedir. Zoom ile hem mobil cihazlarınızdan hem de bilgisayarlardan sesli veya görüntülü görüşme, online ders verme, online ders alınabilir.

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Facebook, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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