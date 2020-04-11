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Zoom'u Yasaklayan Ülkeler Arasına Singapur da Katıldı

Singapur'da coronavirüs salgını sonrasında diğer birçok ülkede olduğu gibi okullar tatil edildi. Okulların kapanmasının ardından öğrenciler ve öğretmenler derslerine Zoom uygulaması üzerinden devam ediyordu.

11.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:53
Zoom'u Yasaklayan Ülkeler Arasına Singapur da Katıldı
Singapur 'da coronavirüs salgını sonrasında diğer birçok ülkede olduğu gibi okullar tatil edildi. Okulların kapanmasının ardından öğrenciler ve öğretmenler derslerine Zoom uygulaması üzerinden devam ediyordu. Fakat siber korsanlar, online bir derse siber saldırı düzenledi.

Evlerinde eğitim almaya devam eden öğrenciler Zoom uygulaması üzerinden Coğrafya dersine katılmıştı. Ancak iki bilgisayar korsanı, derse saldırı düzenleyerek öğrencilere müstehcen fotoğraflar gösterdi.

Bu çirkin saldırı sonrasında açıklama yapan Eğitim Teknolojisi Bölümü Direktörü Aaron Loh, tehlike geçene kadar önlem amacıyla ülkede Zoom kullanımının askıya alındığını söyledi. Bilgisayar korsanlarının bu tarz saldırıları 'Zoombombing' olarak adlandırılıyor ve saldırıların, Covid-19 salgını nedeniyle online toplantı ve ders gibi internet üzerinden yapılan toplu görüşmelerin yaygınlaşması sonrasında büyük artış gösterdiği belirtiliyor.

Siber güvenlik firması Network Box'ın Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Michaley Gazeley, organizatörler daha çok katılımcı istediği için, çevrim içi platformlar üzerinden yapılan konferansların detaylarının halka açık bir şekilde paylaşıldığını söyledi.

Bu tür konferansların birçoğuna sadece bir bağlantı (link) ile ve şifresiz olarak katılım sağlanabildiğini belirten Gazeley, bu nedenle çevrim içi platformların siber saldırılara karşı daha savunmasız olduğunu ifade etti.

Daha önce de Zoom'da ortaya çıkarılan bir yazılım açığı ile, herhangi bir kullanıcının video kamera yayınının hacklenebileceği ortaya çıkmıştı. Sonrasında ise Zoom bu sorunun çözüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Bilgisayar, Singapur, Teknoloji
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