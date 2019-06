"Zor bir zamanda geldik"

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) çiçeği burnunda Başkanı Nihat Özdemir, oluşturulan yeni yönetim kuruluyla Türk futbolunu ileriye taşıyacaklarına inandığını ifade etti.TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Nihat Özdemir, yönetim kurulunda birçok iş adamı ve sporun içinden gelenler bulunduğuna dikkati çekti.Yönetim kuruluyla ilgili bilgiler veren Özdemir şunları söyledi:"Spor Genel Müdürlüğü yapmış olan Mehmet Baykan kardeşimiz var. Onun için önemli bir yönetim kurulu yaptığımıza inanıyorum. Servet Yardımcı bugün UEFA'da yönetim kurulu üyesi ve birçok komitede görev alıyor. 1-2 komitenin de başkanı. İyi bir sinerji yarattığımıza ve bu yönetim kuruluyla Türk futbolunu ileriye taşıyacağımıza da bütün kalbimle inanıyorum. Çünkü birbirimize inanarak geldik. Bu yönetim kurulunu yaparken de bütün kesimlerden, bütün kulüplerin iştirakiyle tüm Türkiye'deki bölgelerin temsilcilerini bir araya getirerek bir yönetim kurulu meydana getirdik. Allah'ın izniyle de bu yönetim kurulu Türk futboluna faydalı olacak. Türk futbolunu layık olduğu yere bu kurulumuzla hep birlikte beraber taşımış olacağız.""Liste hazırlıkları uzun sürdü"TFF Başkanı Özdemir, yönetim konusundaki liste hazırlıklarını çok uzun zamandan beri yaptıklarını belirterek, "Liste hazırlıkları uzun sürdü. Birçok arkadaşımızla görüştük. Sonunda 14 yönetim kurulu üyesi ve ben başkan olarak 15 kişilik çalışma grubunu ortaya koyduk. Hepinizin bildiği gibi Türkiye futbol yönetimlerinde futbolun içinden gelen futbol oynamış arkadaşlarımız uzun zamandan beri yönetim kurulunda bulunmuyordu. Bu yıl yaptığımız bu genel kurulda bir karar aldık. Artık futbolun içinden gelen arkadaşlarımızın da yönetim kurulunda olmasını arzuladık. Birçok arkadaşımızla görüştük." ifadelerini kullandı.Bir gazetede çıkan bir habere de değinen Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:"Rıdvan Dilmen ile de görüştük. Kendisine yönetim kurulumuzda görev alması için ricada bulundum. Fakat kendisi bana 'Benim sağlık şartlarım elverişli olmadığından dolayı görevde bulanamayacağım.' dedi ve teşekkür etti. Ama Rıdvan Dilmen hepimizin bildiği gibi Türk futbolunun yetiştirdiği nadir insanlardan biridir. Her zaman onun desteğine ve katkısına ihtiyacımız var. Onun için onunla her zaman görüş alışverişinde bulunabiliriz. Rıdvan kardeşimden sonra Selim abimize teklif ettim. Sağ olsun şartları zor olmasına rağmen bizleri kırmayarak görevi kabul etti. Hepimizin bildiği tanıdığı ve Türk sporunda önemli bir isim olan yurt dışında yetişmiş ama sonraki kariyerini Türkiye'de devam ettiren Hamit Altıntop kardeşime de görev teklif ettik. Sağ olsun o da kırmadı, görevi kabul etti.""Zor bir zamanda geldik"TFF Başkanı Nihat Özdemir, zor bir dönemde görev aldıklarına dikkati çekti.Federasyon seçimlerinin 4 yılda bir yapıldığını hatırlatan Özdemir, "Bu yıl yapılan TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun sonucunda ben ve arkadaşlarım futbol federasyonunu delegelerinin tüm oylarını alarak seçilmiş bulunmaktayız. Bize gösterilen desteğe canıyürekten teşekkür ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu görevi gerçekten zor bir görev. Zor bir zamanda geldik." diye konuştu.2019-2020 sezonu için önemli derecede hazırlıklar yapmaları gerektiğini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:"Çok yakın zamanda Merkez Hakem Kurulu (MHK), Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Temsilciler Kurulu gibi tüm kurullara gerekli atamalarımızı yapmak istiyoruz. En kısa zamanda bu atamaları yaparak o arkadaşlarımızın bir an önce göreve başlamalarına hız verme düşüncesindeyiz."Milli takım kampına ziyaretTFF Başkanı Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Fransa ve İzlanda maçları için Antalya'da kampta bulunduğunu hatırlatarak, yönetim kurulu olarak onları ziyaret edeceklerini söyledi.Türkiye Milli Futbol Takımı'nın 2 önemli maçı olduğuna dikkati çeken Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:"2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri için 8 Haziran'da Konya'da son dünya şampiyonu Fransa, 11 Haziran'da da İzlanda'da, İzlanda ile önemli maçlarımız var. Yönetim kurulundaki bazı arkadaşlarla milli takımın Antalya'daki kampını ziyaret edeceğiz. Şenol Güneş ile görüşmelerde bulunacağız. Bundan sonraki çalışmalarda da tam destekle başarılı olması için her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu da ifade edeceğiz. Ana hedeflerimizden bir tanesi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türk Milli Futbol Takımı'nın katılmasını sağlamak için biz, yönetime ne gerekiyorsa o desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."Yabancı futbolcu konusuBaşkan Nihat Özdemir, yabancı futbolcu konusunda çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Ama bu çalışmaları kendimiz değil, Türkiye Futbol Vakfı'nın üyeleriyle birlikte yapacağız. Türk futbolu için en iyi çözümü de bulmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.Kurullara atamaların yapılması gerekli olduğunu ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:"Onunla ilgili çalışmalara ve görüşmelere başlayacağız. En kısa zamanda da o çalışmalarımızı yapacağız. Ligler başlayacak, onun hazırlıklarına başlayacağız. Türkiye futbolu için elimizden gelen tüm desteği, tesisleşme yönünden, sistemler yönünden gerekli tüm ekipleri kurarak, tüm çalışmaları yapacağız. Ayrıca bizim için üst kurul olan UEFA ve FIFA ile ilişkilerimizi de çok canlı tutmaya çalışacağız."