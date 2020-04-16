Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Zor durumdaki üreticinin yüzü güldü... Alaşehir Belediyesi yerli fide dağıtımına başladı

Zor durumdaki üreticinin yüzü güldü.

16.04.2020 21:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:55
Zor durumdaki üreticinin yüzü güldü... Alaşehir Belediyesi yerli fide dağıtımına başladı
Üreticilerden alınan 70 bin fide Alaşehirli çiftçilere dağıtılacak
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu:
"Çiftçilerimizin mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız"
"Amacımız aynı zamanda yerli fidan kullanarak, gelecek yıllarda kendi tohumumuzu üretmek olacak"
MANİSA - Alaşehir Belediyesi tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını karşısında açıklamış olduğu acil önlem paketi kapsamında Alaşehirli çiftçiler tarafından yerli tohumdan üretilen 70 bin sebze fidesini Alaşehirli çiftçilere dağıtmaya başladı. Hem fide üreticileri hem de çiftçiler yaşadıkları zor günlerde kendilerine destek olan Alaşehir Belediyesine teşekkür etti.
Alaşehirli çiftçilere yerli tohumdan üretilmiş 70 bin adet sebze fidesi dağıtacak. Belediye acil önlem paketi kapsamında çiftçilere 25 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtımı planlarken, gelen yoğun talep sonrası 25 bin adet olarak belirlenen hedef 70 bin adete çıkarıldı. Dağıtımın ilk günü çiftçilere 5 bin fide dağıtılırken, Alaşehir Belediye Başkanı hem fide üreticilerini ziyaret etti hem de çiftçilere dağıtımı gerçekleştirdi.
Alaşehir Belediyesi gerek kendi serasında yerli tohumlardan ürettiği gerekse Alaşehir'de yerli tohumlardan üretim yapan üreticilerin sebze fidelerini alarak, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıyor. Belediye seralarında yerli tohumdan üretim yapan ve korona virüs salgını nedeniyle pazarlarda satış yapamayan fidancıların fidanlarını da alarak çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıyor. Fidan ihtiyacı olan çiftçilerin, taleplerini zabıta müdürlüğüne isimlerine yazdırarak iletmeleri yeterli olacak.
Talep yoğun olunca 25 bin olan hedef 70 bine çıkarıldı
İlk fidan dağıtımını başlatan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Ülkemizi saran bu salgın hastalık nedeniyle belediye olarak acil önlem paketi hazırlamıştık. Vatandaşlarımızın ekonomik olarak bu salgından en az zararla çıkması için çalışıyoruz. Bizler, çiftçilerimize bölgemiz fidancılarından tedarik edilen yerli tohumlardan yetiştirilmiş 25 bin adet domates, patlıcan, biber fidanı ücretsiz olarak dağıtma sözü vermiştik. Zabıta müdürlüğümüze yapılan başvurularda taleplerin çok olduğunu gördük, ayrıca korona virüs salgını nedeniyle fidan üretimi ile geçimini sağlayan fidancılarımız pazarlara çıkamayacağı için, onların fidanlarını da alarak, onların mağdur olmalarını önlemek amacıyla, 25 bin olan hedefimizi bu günden itibaren 70 bine çıkardık. Bugün itibariyle bu sözümüzü de tutmuş oluyoruz. Fidan dağıtımına başladık. Unutmayalım ki biz tarım ülkesiyiz. Çiftçilerimizin mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. Amacımız aynı zamanda yerli fidan kullanarak, gelecek yıllarda kendi tohumumuzu üretmek olacak. Ata'mızın dediği gibi köylünün milletin efendisi olduğunu hiç bir zaman unutmayacağız." dedi.
Bu sene pazarlara çıkamadıkları için ürettikleri sebze fidelerini ne yapacaklarını kara kara düşünürken imdatlarına Alaşehir Belediyesinin yetiştiğini kaydeden fide üreticileri ve geçimini çiftçilikle sağlayan üreticiler, ücretsiz dağıtılan sebze fidelerinden dolayı Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na teşekkür etti. Zor durumdaki üreticinin yüzü güldü... Alaşehir Belediyesi yerli fide dağıtımına başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
Baba-oğul unutulmaya yüz tutan demircilik mesleğini yaşatmaya çalışıyorlar Ekonomi
Baba-oğul unutulmaya yüz tutan demircilik mesleğini yaşatmaya çalışıyorlar
Hafta sonu pazarları cuma ve pazartesi günleri kurulacak Ekonomi
Hafta sonu pazarları cuma ve pazartesi günleri kurulacak
Koronavirüs için özel ürettiği tabutları 16 ülkeye ihraç ediyor Ekonomi
Koronavirüs için özel ürettiği tabutları 16 ülkeye ihraç ediyor
Besicileri zora sokan koronavirüs oyunu! Alım fiyatlarını düşürdüler ama kasaplarda fiyatlar aynı Ekonomi
Besicileri zora sokan koronavirüs oyunu! Alım fiyatlarını düşürdüler ama kasaplarda fiyatlar aynı
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor Ekonomi
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor
Bakan’dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak Ekonomi
Bakan'dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak
Kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, bölge halkının geçim kaynağı oldu Ekonomi
Kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, bölge halkının geçim kaynağı oldu
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay’da üretti Ekonomi
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti
Haberler ›› Ekonomi ››Zor durumdaki üreticinin yüzü güldü... Alaşehir Belediyesi yerli fide dağıtımına başladı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

22:48: AB'den G7'ye öncü rol oynama çağrısı - Ekonomi 22:44: Alman şirketler Türkiye'deki yatırımları azaltmayı planlıyor - Ekonomi 22:43: OPEC'in ham petrol üretimi martta arttı - Ekonomi 22:29: Türk Telekom upload hızlarını 2 katına çıkardı - Ekonomi 22:10: MTSO'dan üyelerine deprem kredisi müjdesi - Ekonomi 21:52: Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi - Haber 20:46: Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 17:32: Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak - Ekonomi