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Zor durumdaki yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımı

Zor durumdaki yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımı Muğla Menteşe Kızılay Şubesi, koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, ülkelerin sınırlarını kapatması nedeniyle evlerine dönemeyen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin yardım çağrısına yanıt verdi.

08.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:26
Zor durumdaki yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımı
MUĞLA - Muğla Menteşe Kızılay Şubesi, koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, ülkelerin sınırlarını kapatması nedeniyle evlerine dönemeyen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin yardım çağrısına yanıt verdi. Kötekli Mahallesi'ndeki yaklaşık 200 öğrenciye bir hayırsever tarafından bağışlanan gıda paketleri dağıtıldı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim gören ve koronavirüs salgını sebebiyle ülkelerine dönemeyen öğrenciler, Vefa Destek Grubu aracılığı ile Kızılay'dan yardım talep etti. Gıda yardımı talebinde bulunan öğrencilere kısa sürede yanıt veren Menteşe Kızılay Şubesi, içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu kolilerle öğrencilerin kapısını çaldı.
Dağıtım sırasında açıklama yapan Menteşe Kızılay Şube Başkanı Kenan Gürbüz, "Türk Kızılayı olarak 22 gündür sahadayız. Menteşe Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Destek Grubu aracılığı ile çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu hafta içerisinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim gören ve koronavirüsle mücadele kapsamında ülkelerine dönemeyen 200 öğrenciden bize bir talep ulaştı. Biz de süratle bu talepleri karşılamak için çalışmalara başladık. 100'ün üzerinde Yemenli öğrenci var. Bunların dışında Türkiye Cumhuriyetleri'nden öğrencilerimiz var. Gine'den, Kenya'dan, Somali'den, Mısır'dan dünyanın farklı yerlerinden öğrencilerimiz var. Öğrenciler sokağa çıkamıyorlar ve gıda temininde sorun yaşadıkları için bizden yardım talebinde bulundular. Biz de birazdan hayırseverlerin bağışladığı gıda yardım paketlerini öğrenci arkadaşlarımıza ulaştıracağız.
Üniversite öğrencisi Wajeeh Alhussam, "Yemenliyim. Yemenli öğrenciler olarak Muğla'dayız. Bu süreçte bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Sadece Yemenliler değil tüm yabancı öğrenciler sıkıntı yaşıyor. Memleketlerine geri dönemiyorlar. Bazılarının aileleri destekleyemiyor. Uluslararası durumlardan dolayı. Kira sıkıntılarımız var" diye konuştu.
İngilizce Öğretmenliği okuyan Elbara Mabrouk Mohammed ise, "İki yıl önce Türkiye'ye geldim. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği okuyorum. Koronavirüs salgını sonrası bazı sıkıntılar yaşadık. Çok teşekkür ederiz" dedi.
Azerbaycanlı Jovdan Rızayev de, "Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Çok şükür bir zorluk çekmedik. Zorluk derken, mesela maske fiyatları arttı. Çok şükür ailemizden gelen yardımlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Kızılay yardım etti. Teşekkür ederiz" diye ifade etti. Zor durumdaki yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kızılay, Menteşe, Muğla, Genel
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