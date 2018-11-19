19 Kasım 2018 Pazartesi 13:24



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:24

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Nijeryalı futbolcusu Aminu Umar, ligin son sırasında olmalarının kendilerini tedirgin etmediğini, küme düşme ihtimalini takım olarak hiç konuşmadıklarını söyledi.Aminu Umar, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona iyi başlangıç yapamadıklarını ve ardından toparlanma sürecinin uzun sürdüğünü belirtti.Çok şanssız puan kayıpları yaşadıklarını kaydeden orta saha oyuncusu, "Takım arkadaşlarımız ile elimizden geleni yapıyoruz. Bu şekilde devam edersek, şanssızlığı kırıp, fark yaratacağımızı düşünüyorum. Bireysel anlamda takım için elimden geleni yapma gayretindeyim. İstediğimiz noktada değiliz ama çalışmaya devam ettikçe daha iyi yerlere geleceğiz." diye konuştu.Umar, Osmanlıspor formasıyla küme düşme acısı yaşadığını ifade ederek, "Osmanlıspor'da yaşanan değişiklikler, küme düşmemize neden oldu. Çaykur Rizespor olarak ligde son sırada bulunabiliriz ama küme düşme lafını kesinlikle telaffuz etmiyorum. Bu durumun çok kötü bir şey olduğunu biliyoruz. Zor günlerin üstesinden gelebiliriz. Buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.Bu sezon en iyi oyunlarını Fenerbahçe maçında sergilediklerini dile getiren Umar, "Fenerbahçe karşısında çok iyi bir uyum vardı. Aynı şekilde takım kimyasını yakalamak için hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Musa Çağıran'ın sakatlığı da önemli. Onun geri dönmesi ile çok daha farklı bir takım hüviyetine bürüneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Umar, İslam aleminin Mevlid Kandili'ni de kutladı.Hazırlıklar sürüyorÇaykur Rizespor takımı, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanla, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Ülke milli takımından henüz dönmeyen Jakub Brabec, Vedat Muriç, Samir Ujkani ve Montassar Talbi antrenmana katılmazken, sakatlığı bulunan kaleci Gökhan Akkan ise salonda çalıştı.