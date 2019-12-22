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Zor maçın galibi Mamak Belediyesi

Türkiye Basketbol Ligi 12. hafta açılış maçında Anadolu Basket Takımı'na konuk olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 93-81 galip ayrıldı.

22.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:00 Zor maçın galibi Mamak Belediyesi
Türkiye Ligi 12. hafta açılış maçında Anadolu Basket Takımı'na konuk olan Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 93-81 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya iki takım da sert başladı. Skorun sürekli el değiştirdiği ilk periyot Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nın 25-23 üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte hücum ribaundlarında Anadolu Basket Takımı üstünlüğü eline alsa da sayı bulmakta zorlandı. Çeyreğin bitimine 4 dakika kala yeşil-beyazlılardan Nwogbo, aldığı teknik faule itirazı sonucu diskalifiye edildi. Mücadele ve çekişmenin kalan dakikalarda sürdüğü çeyrek 49-48 Anadolu Basket üstünlüğüyle tamamlandı.

Faul yapılan oyuncu diskalifiye oldu

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Sertlik dozunun daha da yükseldiği karşılaşmada ilk iki dakika iki ekip de skor kaydedemedi. Yeşil-beyazlılar skor suskunluğunu bozarak öne geçen taraf oldu. Ancak sert geçen karşılaşmada periyodun bitimine 3 dakika kala, kendisine yapılan faul sonrası hakemin verdiği kararı yeterli bulmayan Ricky Tarrant, itirazları sonucu direkt diskalifiye edildi ve yeşil-beyazlılar yabancısız kaldı. Ancak Mamak Belediyesi Basketbol Takımı bu periyodu da 67-64 önde tamamlamayı başardı. Son çeyreğe 10-1 seri ile başlayan Mamak, kısa sürede farkı çift hanelere çıkardı. Kalan dakikalarda Anadolu Basket karşısında zorlanmadan farklı üstünlüğü koruyan Mamak Basketbol Takımı, karşılaşmadan 93-81 galibiyetle ayrıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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