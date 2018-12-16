16 Aralık 2018 Pazar 16:26



16 Aralık 2018 Pazar 16:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği sinyalin ardından gözlerin çevrildiği PYD/YPG kontrolündeki bölgelerden olan Zor Mağar'da sessizlik hakim.Operasyon hareketliliğinin yaşandığı bölgelerden olan ve 2 gün önce Fırtına obüsleri ile vurulduğu bilgisi kamuoyuna yansıyan Zor Mağar'da bugün ise sessizlik hüküm sürüyor.28 Ekim tarihinde de taciz ateşi sonrası Türk topçusu tarafından yoğun atış altına alınan bölgede sınır birliklerinin teyakkuzdaki bekleyişi sürüyor.Fırat'ın doğusunda yer alan ve Gaziantep'in Karkamış ilçesine sınırı bulunan Zor Mağar, Suriye'nin Cerablus ile Aynel Arap (Kobani) kentleri arasında yer alıyor. Zor Mağar yerleşim alanı, hemen Fırat Nehri'nin yanında olması ve PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki Rasulyn, Kobani ve Telebyad gibi kentlerin kapısı olarak görülmesi nedeniyle de stratejik önem taşıyor. - GAZİANTEP